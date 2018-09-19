Коварж: в России руководство клубов всегда ставит серьёзные задачи

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж прокомментировал семиматчевую победную серию на старте сезона, а также поделился мнением о заявленной руководством клуба задаче на сезон — выход в финал Кубка Гагарина.

«Мы находимся в оптимальной форме? Не думаю, что правильно так говорить, мы же не показываем отличной игры во всех матчах. Да, пока получается добиваться результата, но нужно каждый матч рассматривать отдельно. Где-то нам везёт… Довольны, что идём без поражений, но при этом хорошо понимаем: так не будет весь сезон. Летом занимался дома с тренером, работал над техническими моментами. Сейчас чувствую себя хорошо, и самое главное — есть уверенность в своих силах. Какое-то время назад эта уверенность пропала, и я потратил много усилий на то, чтобы её вернуть. А готовиться надо, невзирая на то, в какой команде ты будешь и какие перед ней поставят задачи.

Задачи на сезон? В России руководство клубов всегда ставит серьёзные задачи. Мы видим, что на Востоке есть как минимум шесть сильных команд, перед которыми стоит задача выйти в финал конференции. Но четыре не доберутся до него. Вообще, про плей-офф ещё рано говорить, нужно выстроить свою игру, попасть в восьмёрку на хорошей позиции, а потом посмотрим. В лиге большая конкуренция, плюс игры через день, перелёты, у всех могут быть плохие игры, как это случилось, например, у «Трактора» с «Йокеритом». Но счёт не всегда говорит о классе, разница между всеми командами не такая и большая», — цитирует Коваржа официальный сайт КХЛ.