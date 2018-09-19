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ЦСКА уверенно обыграл «Куньлунь», Юханссон оформил первый «сухарь» в сезоне

ЦСКА уверенно обыграл «Куньлунь», Юханссон оформил первый «сухарь» в сезоне
Хоккей / КХЛ

ЦСКА одержал победу над клубом «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Китае и завершилась победой московской команды со счётом 3:0.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

В первом игровом отрезке в ворота хозяев влетели две шайбы, авторами которых стали Кирилл Капризов и Сергей Толчинский. «Армейцы» закрепили преимущество в середине второго периода после того, как Никита Нестеров реализовал большинство, и этот счёт остался неизменным вплоть до финальной сирены. Голкипер московского клуба Ларс Юханссон оформил первый «сухарь» в нынешнем сезоне, отразив 19 бросков.

Подопечные Игоря Никитина одержали вторую победу кряду. ЦСКА провёл восьмой матч в сезоне и набрал 10 очков, у «Куньлуня» пять баллов после семи проведённых встреч.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2018, среда. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0 : 3
0:2, 0:1, 0:0
ЦСКА
Москва
0:1 – Капризов (Григоренко) – 06:38 (5x5), 0:2 – Толчинский (Нестеров) – 12:30 (5x5), 0:3 – Нестеров (Вей, Попов) – 29:39 (5x4)
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