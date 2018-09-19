ЦСКА уверенно обыграл «Куньлунь», Юханссон оформил первый «сухарь» в сезоне

ЦСКА одержал победу над клубом «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Китае и завершилась победой московской команды со счётом 3:0.



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В первом игровом отрезке в ворота хозяев влетели две шайбы, авторами которых стали Кирилл Капризов и Сергей Толчинский. «Армейцы» закрепили преимущество в середине второго периода после того, как Никита Нестеров реализовал большинство, и этот счёт остался неизменным вплоть до финальной сирены. Голкипер московского клуба Ларс Юханссон оформил первый «сухарь» в нынешнем сезоне, отразив 19 бросков.



Подопечные Игоря Никитина одержали вторую победу кряду. ЦСКА провёл восьмой матч в сезоне и набрал 10 очков, у «Куньлуня» пять баллов после семи проведённых встреч.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.