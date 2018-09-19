«Бостон» повторно обыграл «Калгари» в выставочном матче в Китае

«Бостон Брюинз» одолел «Калгари Флэймс» в предсезонном матче, который состоялся в Китае. Встреча прошла в Пекине и завершилась со счётом 3:1 в пользу «медведей».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В первом периоде клуб их штата Массачусетс открыл счёт после точного броска в исполнении Джейка Дебраска. Номинальные гости восстановили паритет за три секунды до сирены на второй перерыв – заброшенной шайбой отметился Шон Монахан. В третьем периоде «Бостон» снова вышел вперёд в результате гола Дебраска. Финальную точку в игре поставил Кеван Миллер, отправивший шайбу в пустые ворота.



15 сентября «Бостон» и «Калгари» провели первый выставочный матч, который состоялся в Шэньчжэне. Основное и дополнительное время той игры не выявило победителя, а в серии буллитов удача была на стороне «медведей», победивших со счётом 4:3 Б.