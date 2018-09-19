Бывший хоккеист «Калгари Флэймз», «Чикаго Блэкхоукс», «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Тео Флёри подчеркнул, что уже давно избавился от алкогольной и наркотической зависимости.
«13 лет назад я сделал выбор и принял решение прекратить пить и колоться. Это лучшее решение в моей жизни. Я встал на путь исцеления, поняв суть травмы и нарушения психического здоровья», — написал Флёри в своём «твиттере».
Флёри провёл в Национальной хоккейной лиге 1084 матча, забросил 455 шайб и отдал 633 результативные передачи. В 2002 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной Канады, победившей на Играх в Солт-Лейк Сити.
Почти на протяжении всей карьеры спортсмен боролся с зависимостью от алкоголя и наркотиков. Флёри попрощался с большим хоккеем в 2009 году.
Т. Флёри: 13 лет назад я бросил пить и колоться. Лучшее решение в моей жизни