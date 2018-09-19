Тапола: матч с ЦСКА стал хорошим уроком для «Куньлуня»

Главный тренер «Куньлуня» Юсси Тапола прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Поздравляю соперника с победой. ЦСКА — команда высокого уровня, которая борется и добивается успешного результата. Этот матч стал хорошим уроком для «Куньлуня». Начали мы неплохо, в первом периоде у команды возникло несколько моментов, но мы их, к сожалению, не реализовали. Далее, когда уже ЦСКА вышел вперёд, «Куньлуню» стало гораздо сложнее.



Конечно, нас не устраивает качество игры в большинстве. Это была одна из причин сегодняшнего поражения.



Пикар? Нам нужно что-то менять, потому что команда начала сезон не так, как хотела. Это вопрос «химии» — как игроки подходят друг к другу. Мы посчитали, что для Пикара нет места в этой команде. Сейчас будем пытаться его куда-то отдать, чтобы на новое место приборести игрока, который, возможно, нам подойдёт лучше», — передаёт слова Таполы корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

Сенсация будет, и это не поражение «Трактора». Интриги дня КХЛ «Йокерит» и «Автомобилист» проведут тяжёлые матчи, а Герман Титов приблизится к отставке.