«Сочи» — «Автомобилист»: Сохатский займёт место в воротах гостей

Стали известны составы «Сочи» и «Автомобилиста» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщают клубы на своих страницах в «Твиттере». Игра состоится сегодня, 19 сентября, и начнётся в 19:30 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Сочи»:



Шикин (Барулин);

Шитов – Погоришный, О’Делл – Росен – Мосалёв;

Йокипакка – Воробьёв, Полунин – Коллинз – Шмелёв;

Овитю – Мусин, Капустин – Хлопотов – Архипов;

Александров – Рахимуллин, Старков – Точицкий – Акмальдинов.



«Автомобилист»:



Сохатский (Коварж);

Василевский – Трямкин, Крикунов – Кучерявенко – Миловзоров;

Бодров – Мамкин, Доус – Да Коста – Голышев;

Мишарин – Гуркин, Белоусов – Паре – Секстон;

Валитов, Кузнецов, Обидин – Попов – Литовченко.