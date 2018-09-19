«Сочи» — «Автомобилист»: Сохатский займёт место в воротах гостей

Стали известны составы «Сочи» и «Автомобилиста» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщают клубы на своих страницах в «Твиттере». Игра состоится сегодня, 19 сентября, и начнётся в 19:30 мск.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Сочи»:
Шикин (Барулин);
Шитов – Погоришный, О’Делл – Росен – Мосалёв;
Йокипакка – Воробьёв, Полунин – Коллинз – Шмелёв;
Овитю – Мусин, Капустин – Хлопотов – Архипов;
Александров – Рахимуллин, Старков – Точицкий – Акмальдинов.
«Автомобилист»:
Сохатский (Коварж);
Василевский – Трямкин, Крикунов – Кучерявенко – Миловзоров;
Бодров – Мамкин, Доус – Да Коста – Голышев;
Мишарин – Гуркин, Белоусов – Паре – Секстон;
Валитов, Кузнецов, Обидин – Попов – Литовченко.
Сенсация будет, и это не поражение «Трактора». Интриги дня КХЛ
«Йокерит» и «Автомобилист» проведут тяжёлые матчи, а Герман Титов приблизится к отставке.