Нападающий «Магнитки» Николай Кулёмин выбыл из строя на неопределённый срок

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Кулёмин выбыл из строя на неопределённый срок. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе магнитогорского клуба.



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32-летний хоккеист получил травму в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи» (2:1).



В нынешнем сезоне Николай провёл восемь матчей в «регулярке», записав на свой счёт одну заброшенную шайбу и три результативные передачи при показателе полезности «+2» и двух минутах штрафного времени.

Кулёмин проводит первый официальный матч в составе «Магнитки» после возвращения из Национальной хоккейной лиги. Форвард защищал цвета клуба из Магнитогорска с 2005 по 2008 год, а также в сезоне-2012/13. Кроме того он выступал за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс».