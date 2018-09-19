Дмитрий Сёмин подписал контракт с «Торпедо»

Нападающий Дмитрий Сёмин продолжит карьеру в составе «Торпедо», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



С игроком заключён односторонний контракт. Предыдущий сезон 35-летний хоккеист провёл в составе подмосковного «Витязя». В 46 матчах он забросил 5 шайб и отдал 10 голевых передач. Помимо этого форвард заработал 38 штрафных минут и показатель полезности «-18».



Трёхкратный серебряный призёр чемпионатов страны в составе «Локомотива» и «Авангарда», обладатель Кубка континента и победитель юниорского чемпионата мира 2001 года уже выступал за «Торпедо» с 2015 по 2017 год. За эти два сезона Дмитрий набрал 73 (26+47) очка по системе «гол+пас».

На данный момент нижегородская команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.