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Защитник «Трактора» Никитин получил «5+20» за подсечку Косова

Защитник «Трактора» Никитин получил «5+20» за подсечку Косова
Хоккей / КХЛ

Защитник «Трактора» Никита Никитин был удален до конца игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком».

32-летний хоккеист получил «5+20» за подсечку нападающего красно-белых Ярослава Косова в концовке второго игрового отрезка.

Видео с нарушением правил Никитина можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Трактор». На данный момент хозяева ведут со счётом 5:0. В предыдущем матче челябинцы пропустили восемь шайб от финского «Йокерита», который лидирует на Западе.

Команда Вадима Епанчинцева занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, дружина Германа Титова располагается на 11-м месте на Востоке.

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