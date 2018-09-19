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«Спартак» — «Трактор»: Демченко заменил Судницина и пропустил в первой же смене

«Спартак» — «Трактор»: Демченко заменил Судницина и пропустил в первой же смене
Хоккей / КХЛ

Голкипер «Трактора» Александр Судницин был заменён во время игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» после второго периода при счёте 0:5.

30-летний вратарь уступил место Василию Демченко, который пропустил шайбу в первой же смене спустя восемь секунд — результативным броском отметился Каспарс Даугавиньш.

Видео шестой шайбы красно-белых можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Трактор». На данный момент хозяева ведут со счётом 6:0. В предыдущем матче челябинцы пропустили восемь шайб от финского «Йокерита», который лидирует на Западе.

Команда Вадима Епанчинцева занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, дружина Германа Титова располагается на 11-м месте на Востоке.

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