«Автомобилист» одержал восьмую победу кряду, обыграв на выезде «Сочи»

«Автомобилист» одолел «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Сочи и закончилась со счётом 5:1 в пользу дружины Андрея Мартемьянова.



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Черноморская команда открыла счёт во втором периоде благодаря точному броску Йоанна Овитю. Гости отыгрались в концовке отрезка после гола Егора Миловзорова. На старте третьей двадцатиминутки «Автомобилист» дважды огорчил местных болельщиков за счёт результативных бросков Франсиса Паре и Дэна Секстона, а чуть позже Илья Крикунов и Стефан Да Коста увеличили преимущество екатеринбургского клуба.



«Автомобилист» одержал восьмую победу кряду, команда продолжает лидировать на Востоке. Коллектив Сергея Зубова набрал семь очков после восьми встреч.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.