Гудачек: особо не уделяю внимания «сухарям», для меня важнее командные очки

Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал домашнюю победу над «Трактором» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Когда я был молодым, то расстраивался, что не мог отыграть на ноль. Сейчас такого уже нет. Мне 30 лет, для меня главное – это набранные командой очки. Так что особо не уделяю внимания «сухарям». У нас такой график, что мы играем почти все матчи после «Йокерита». У финнов хорошая команда, они разгромили «Трактор» со счётом 8:0. В итоге челябинцы приехали к нам разобранными. С другой стороны, они могли настроиться на нас после такого поражения.



Первые минуты мы играли очень хорошо. Все ребята здорово катались, забивали в большинстве, наносили много бросков по воротам соперника, постоянно перекрывали обзор голкиперу «Трактора». Последние три-четыре игры с этим были проблемы. Дальше нужно продолжать в этом же победном духе», — сказал Гудачек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Видите фото? Так «Трактор» сейчас играет в хоккей Проиграть два матча подряд с общим счётом 1:14 — скоро из Челябинска будут новости.