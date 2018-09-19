Таварес: «Торонто» рассчитывает на меня, но я продолжаю привыкать к системе

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес прокомментировал дебютный матч в составе «кленовых листьев». Форвард отметился двумя заброшенными шайбами и голевой передачей в предсезонной игре с «Оттавой Сенаторз» (4:1).



«Всегда приятно, когда судьба вознаграждает тебя за усилия. Я знаю, что на меня тут рассчитывают, но не пытаюсь смотреть на это дальше составляющих, в которых я могу помочь команде и партнёрам. Мне просто хочется становиться сильнее. У нас ещё есть матчи, в которых можно поработать над разными вещами. К старту сезона уже хочется набрать хорошую скорость, но для этого ещё есть время.



Мы знаем, что предстоит много работы, чтобы стать ближе и лучше почувствовать друг друга. Команда всё ещё работает над тем, чтобы добиться комфорта. Я продолжаю привыкать к системе. Пытаюсь действовать просто и быть предсказуемым для других. Это маленький шаг, но мы можем использовать это в качестве фундамента», — цитирует Тавареса официальный сайт НХЛ.

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