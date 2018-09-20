Представлен логотип Матча всех звёзд НХЛ — 2019

«Сан-Хосе Шаркс» и Национальная хоккейная лига представили логотип Матча всех звёзд лиги, который пройдёт 26-27 января 2019 года на домашней арене «акул»​ SAP Center.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сан-Хосе».

Напомним, что Сан-Хосе уже принимал Звёздный уик-энд в 1997 году. В 2018 году лучшие игроки мира собрались в Тампе.

«Звёздные уик-энды собирают вместе семью НХЛ и позволяют нам ещё раз насладиться нашим видом спорта. Игроки, команды, болельщики, партнёры собираются на разных специальных мероприятиях, и принимающий город попадает в свет прожекторов. Мы предвкушаем незабываемый звёздный уик-энд в Сан-Хосе», – отмечал ранее комиссар НХЛ Беттмэн.