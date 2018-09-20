Макс Доми разбил лицо в кровь не желавшему драться Аарону Экбладу

В Национальной хоккейной лиге продолжаются предсезонные матчи. «Флорида Пантерз» в гостях переиграл «Монреаль Канадиенс» благодаря дублю Евгения Дадонова – 5:2. Один гол забил Никита Щербак, Максим Мамин и Богдан Киселевич результативными действиями не отметились.

В самом начале третьего периода на льду произошла драка с участием новичка «Канадиенс» Макса Доми и защитника «Флориды» Аарона Экблада. Игрок «пантерз» на борту попытался отнять шайбу у Доми, после чего форвард «Монреаля» решил разобраться с обидчиком. Несмотря на явное нежелание вступать в потасовку Экблада, Доми нанёс несколько ударов по лицу соперника. Он разбил Экбладу лицо, после чего был досрочно отправлен судьями в раздевалку. Теперь форварду «Канадиенс» грозит дисквалификация.

Видео момента можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.