Афиногенов: быть в одном звене с Шипачёвым — это вообще фантастика

Ассистент капитана московского «Динамо» Максим Афиногенов прокомментировал перестановки в звеньях команды Владимира Воробьёва, а также поделился ожиданиями от встречи со СКА.

«После поездки в Ригу и Братиславу немного поменяли сочетания. Почему было решено это сделать — вопрос, наверное, в большей степени к тренерам. Если же смотреть взглядом игрока, мы проиграли три подряд матча — понятно, что надо было что-то менять. Вот тренеры и решили «замесить» звенья, попробовать другие сочетания. Мне кажется, это дало результат. Со всеми ребятами можно играть хорошо, с каждым приятно оказаться в одной связке. Быть в одном звене с Вадимом Шипачёвым — это вообще фантастика. Что тут сказать, очень хороший центр. Только откройся — Шипачёв всегда отдаст пас. Ну а с Володей Брюквиным мы сыграли уже немало — понятно, чего ждать от него на льду. Есть чёткое понимание, как он будет играть, поэтому взаимодействуем органично.

СКА? Я ещё не смотрел ни одной игры СКА. Видел только, что у них было несколько побед и поражений. Понятно, что сейчас это новая команда с новым тренерским штабом, но вряд ли она стала слабее. В общем, будем разбирать её игру и биться за победу», — приводят слова Афиногенова «Известия».