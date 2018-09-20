Защитник «Куньлуня» Павел Воробей обменян в «Сибирь»

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Павел Воробей обменян в «Сибирь» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 21-летний Воробей принял участие в 52 матчах КХЛ, выступая за «Куньлунь Ред Стар». На его счету 12 (4+8) очков при показателе полезности «+8». В нынешнем сезоне Воробей не провёл ни одного матча на уровне КХЛ и был отправлен в фарм-клуб. В 3 матчах «регулярки» ВХЛ Павел отметился 1 заброшенной шайбой и 1 результативной передачей при полезности «-5».

По итогам сезона 167 респондентам крупнейшего белорусского издания «Прессбол» предлагалось назвать трёх лучших хоккеистов Беларуси (включая тех, кто выступал за зарубежные клубы). Наибольшую сумму баллов в итоге набрал Воробей.