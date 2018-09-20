Агент Свечникова: у Андрея все шансы стать звездой, ему повезло с «Каролиной»

Агент форварда Андрея Свечникова Марк Гандлер поделился мнением о его перспективах в «Каролине Харрикейнз».



«Андрей ещё не провёл ни одного официального матча. Поэтому преждевременно говорить о нём как о звезде. Можно сказать, у него есть очень хорошие шансы стать звездой в НХЛ. Но на это уйдёт время. Нельзя этого ждать в первые же недели регулярного чемпионата.



Вот что есть у Свечникова – скорость, техника, физическая сила, страшное желание. Он очень работоспособный. Трудится как в атаке, так и в защите. Очень командный игрок. Всегда хочет, чтобы его партнёры получили удовольствие, чтобы все отличились. Он внимателен к своим товарищам по команде. А ещё Андрей – очень скромный человек, и в сумме это даёт предпосылки к тому, что он станет звездой.



Я согласен, что Андрею в какой-то мере повезло. Потому что «Каролина» выиграла драфт-лотерею, поднявшись в рейтинге до второго выбора. Хотя команда не провалила сезон, а просто не дотянула до плей-офф. «Харрикейнз» за лето стали только лучше. Там собрались молодые востребованные игроки, но есть и опытные ветераны как Джастин Уильямс.



Тут не надо начинать всё с нуля. Со временем «Каролина» может стать одной из лучших команд в лиге. Возможно, не сразу, а в течение двух-трёх лет. Потому что у них ещё и одна из лучших линий обороны в лиге. Очень сильный уровень защитников. В нападении очень быстрые и перспективные молодые игроки, которые способны выйти на новый уровень.



Вся загвоздка, если что-то произойдёт негативное, может быть во вратарях. Сейчас кажется, это ахиллесова пята. Скотт Дарлинг неудачно провёл прошлый сезон, а Петр Мразек не пришёлся ко двору в «Детройте» и «Филадельфии». Тут большой вопросительный знак. Посмотрим, что будет дальше. Но в целом Свечников может хорошо вырасти в таком клубе, как «Каролина», – цитирует Гандлера официальный сайт НХЛ.

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