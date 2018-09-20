Нападающий «Магнитки» Николай Кулёмин сломал руку в матче с «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Кулёмин сломал руку в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи». По нашей информации, 32-летнему форварду предстоит длительное восстановление.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

В нынешнем сезоне Николай провёл восемь матчей в «регулярке», записав на свой счёт одну заброшенную шайбу и три результативные передачи при показателе полезности «+2» и двух минутах штрафного времени.

Кулёмин проводит первый сезон в составе «Магнитки» после возвращения из Национальной хоккейной лиги. Форвард защищал цвета клуба из Магнитогорска с 2005 по 2008 год, а также в сезоне-2012/13. Кроме того, он выступал за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс».

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