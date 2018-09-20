Величкин: трудно рассуждать о восстановлении Кулёмина, думаю, сроки длительные

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал травму нападающего команды Николая Кулёмина.

«Николай Кулёмин получил травму на последних минутах матча с ХК «Сочи», минуты три-четыре оставалось играть. Сейчас Коля с командой, медобследование мы сделали сразу же, как прилетели в Хельсинки. У Кулёмина перелом руки? Не мне об этом говорить. Трудно сейчас рассуждать о сроках восстановления. Думаю, они длительные», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем сезоне Николай провёл восемь матчей в «регулярке», записав на свой счёт одну заброшенную шайбу и три результативные передачи при показателе полезности «+2» и двух минутах штрафного времени.