Сошников: в «Адмирале» не было никакого запрета на легионеров, это всё надуманно

Генеральный директор владивостокского «Адмирала» Сергей Сошников прокомментировал трансферные решения клуба, состав которого пополнят два легионера.

«Снят ли внутренний запрет на легионеров? Его и не было, это всё надуманно. Не было никакого запрета, просто не было острой необходимости в них. Мы, очистившись от сомнительных легионеров, долгое время просто рассуждали и определялись, в каком направлении в части укрепления команды обратить свой взор. Руководство клуба совместно с тренерским штабом выработало такое направление, что хоккеисты-легионеры должны быть эмоционально ближе к нашему славянскому менталитету. Это представители чехословацкого хоккея, хорошо обученные, из хороших чемпионатов. У Полака есть опыт выступления в КХЛ, он на хорошем счету был и во время выступления в финской лиге. Такие точечные усиления будут, это не последний трансфер.



Как обстоят дела с выплатой долгов бывшим игрокам? Мы этой истории напрямую не касаемся, поскольку мы абсолютно новая чистая организация. В то же время эмоционально у нас есть обязательства. Мы контролируем, как эта история развивается. Один из спонсоров продолжает выполнять те условия, которые были в мировых соглашениях. Есть небольшое отставание от графика, но это вопрос экономики. Сумма около 100 млн рублей по тем мировым соглашениям уже выплачена, осталось менее половины», — сказал Сошников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.