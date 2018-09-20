Друен: Экблад серьёзно ударил клюшкой Доми, Макс просто вышел из себя

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Джонатан Друен прокомментировал поведение своего одноклубника Макса Доми в стычке с защитником «Флориды Пантерз» Аароном Экбладом во время выставочного матча, который завершился победой «пантер» со счётом 5:2.

«Два игрока спорили друг с другом, толкались. Я видел достаточно серьёзный удар клюшкой от Экблада на Максе, который просто вышел из себя. Экблад ведь тоже ошибся, не став себя защищать», — сказал Друен.

В самом начале третьего периода на льду произошла драка с участием новичка «Канадиенс» Доми и защитника «Флориды» Экблада. Игрок «пантерз» на борту попытался отнять шайбу у Доми, после чего форвард «Монреаля» решил разобраться с обидчиком. Несмотря на явное нежелание вступать в потасовку Экблада, Доми нанёс несколько ударов по лицу соперника, попав ему по носу. Он разбил Экбладу лицо, после чего был досрочно отправлен судьями в раздевалку. Теперь форварду «Канадиенс» грозит дисквалификация.

Видео момента можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.