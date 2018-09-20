Верстиг — о матче с «Сибирью»: день дерби, эмоции будут зашкаливать

Нападающий «Авангарда» Крис Верстиг поделился ожиданиями от матча с «Сибирью», который состоится в Новосибирске сегодня, 20 сентября. Игра начнётся в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи. У новосибирского клуба по-прежнему ноль очков и восемь поражений в восьми матчах.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Чувствую себя в КХЛ всё более уверенно, впереди длинная дорога. Первые три матча прошли неплохо, мы побеждали, а это главное. В таких матчах, как сегодня, в день дерби, важно играть просто. Обе команды будут выкладываться полностью, эмоции будут зашкаливать, так что надо играть проще. И пара шансов всё равно появится», — сказал Верстиг в эфире клубного телевидения.