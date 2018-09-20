Асетов: после гола «Ак Барсу» голова была в одном месте, мысли — в другом

Нападающий «Барыса» Алихан Асетов поделился воспоминаниями о первом голе в карьере в Континентальной хоккейной лиге. В этом сезоне форварду удалось поразить ворота «Ак Барса».

«Если честно, не ожидал, что забью так быстро, думал, что это случится примерно в ноябре или декабре. Поэтому, когда судья зафиксировал взятие ворот, это было что-то, эмоции зашкаливали, голова в одном месте, мысли — в другом. Но жаль, что мы тогда уступили.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Впереди ещё больше работы, чем представлял. Мало попасть в «Барыс», самая тяжёлая задача – закрепиться в составе, конкуренция высокая, хоккеистов вокруг много. Поэтому каждый день надо пахать, доказывать тренеру, себе, не стоять на месте и развиваться. Хочу быть максимально полезным команде, оправдывать доверие тренеров, болельщиков. Так приятно играть при своих трибунах, чувствовать поддержку. Даже когда иду по улице, многие подходят, узнают, желают удачи, говорят, что верят… Так хочется их не подвести», — цитирует Асетова официальный сайт КХЛ.