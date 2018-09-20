Билялетдинов: очень доволен тремя вратарями «Ак Барса», тренеры хорошо работают

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением об игре команды на старте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Я считаю, что ребята хорошо работают. Есть нюансы, которые нам надо поправлять, но это процесс постоянный. Не могу сказать, что чем-то недоволен, все работают. Очень доволен тремя вратарями, которые у нас сейчас есть. Тренеры хорошо с ними работают, меня радует, что они нашли общий язык. Как оценю игру Подъяпольского? Сыграл надёжно, хорошо. Так же, как и Шарыченков. Как достигается этот уровень? Работать, вкалывать надо каждую тренировку.

Готовность Глухова и Гарипова? У нас есть желание поставить Глухова, но есть ещё день до игры, подумаем. По Гарипову то же самое. Он сейчас тренируется в полную силу, подберём для него матч, в котором он выйдет», — цитирует Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».