Шипачёв — о хобби: моё главное увлечение — две дочки, больше мне ничего не надо

Ассистент капитана московского «Динамо» Вадим Шипачёв рассказал, как он вместе со своей семьёй адаптируется к жизни в столице России.

«В Питере у нас квартира осталась. А здесь сняли жильё недалеко от дворца. Сейчас вот пытаемся детей в садик устроить. Привыкаем потихоньку. Есть друзья в Москве, которые помогают. Моя дочка занимается рисованием? Пусть рисует, раз ей это нравится. Я за то, чтоб дети постоянно чем-то полезным для себя занимались. Какими-то хорошими делами.

Старшая уже занимается фигурным катанием. В Питере каталась немножко, сейчас её устроили в спортивную школу здесь, в Москве. Посмотрим, как у неё сложится. Пока ей нравится. Главное, чтобы желание было. Моё главное увлечение — две дочки. Если есть свободное время, вожусь и играю с ними. Или гулять хожу. Больше мне ничего не надо», — цитирует Шипачёва официальный сайт клуба.