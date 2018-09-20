Стал известен состав «Авангарда» на матч с новосибирской «Сибирью», информирует официальный «твиттер» клуба. Впервые в основном составе подопечных Боба Хартли выйдет вратарь Алексей Мурыгин, сыгравший в чемпионате менее трёх минут. Во всех остальных матчах ворота «ястребов» защищал Игорь Бобков.
Встреча состоится сегодня, 20 сентября, начало игры — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
«Авангард»:
Мурыгин (Бобков);
Медведев — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Емелин — Чудинов, Петров — Семёнов — Манукян;
Березин — Франсон, Фисенко — Стась — Галимов;
Мартынов, Яремчук, Тальбо — Деарне — Верстиг.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
Алексей Мурыгин впервые в сезоне выйдет в основном составе «Авангарда»