В Москве проходит Кубок Владимира Мышкина

18 сентября 2018 года в Москве стартовал ежегодный хоккейный турнир имени легендарного вратаря сборной СССР и московского «Динамо» — Владимира Семёновича Мышкина.



В текущем году Кубок Мышкина разыгрывается среди мужских команд и параллельно среди детских команд 2009 года рождения.



В мужском розыгрыше принимают участие шесть команд: хоккейный клуб «Феникс» (Москва), а также «АМК» (Москва), «Галактика» (Красная Поляна), «Сборная Черноморского флота» (Севастополь), «Звезда ЦВО» (Чебаркуль) и «Артель» (Минск).



Почётное право принять участие в детском Кубке Мышкина получили четыре московские команды – финалисты подготовительного турнира по хоккею на Кубок РТХЛ среди команд 2009 года рождения: «Трактор», «Янтарь», «Ястребы», «Greenworks». Помимо них приглашены следующие команды: «Динамо» (Минск), «Динамо» (Москва), «Донецк-2009» (Донецк), «Кристалл» (Саратов), «Тигры» (Тула), «Тверичи» (Тверь), «Черноморец» (Севастополь) и Сборная девочек (Московская область).



Финалы розыгрышей Кубка Мышкина пройдут 23 сентября, начало — в 12:00 среди детских команд и в 13:45 среди мужских команд, также в УДС «Янтарь».