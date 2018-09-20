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Кейн: у Саада должен быть удачный сезон, надеюсь сыграть в этом роль

Кейн: у Саада должен быть удачный сезон, надеюсь сыграть в этом роль
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн поделился мнением об игре своего партнёра по команде форварда Брэндона Саада.

«Саад очень много внимания уделял технике и некоторым другим вещам, которые пригодятся ему во время матча. Результаты этой работы были заметны уже во время двусторонних игр. Он по-прежнему быстр, но мне показалось, что он чуть-чуть сбросил скорость, чтобы лучше контролировать свои действия. Я думаю, что это пойдёт ему на пользу. Я видел, как Саад работал, сколько сил потратил. Поэтому новый сезон должен сложиться для него удачно. Надеюсь, что и я сыграю в этом определённую роль», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.

Календарь Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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