«Сибирь» — «Авангард»: форвард гостей Верстиг забил первый гол в КХЛ

В матче новосибирской «Сибири» и «Авангарда» счёт открыл нападающий гостей Крис Верстиг. Форвард удачно подставил клюшку на пятаке под бросок Максима Березина. Верстиг забросил первую шайбу за свой новый клуб, гол также стал для форварда в КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В минувшем сезоне Верстиг выступал за «Калгари Флэймз». В 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 8 (3+5) очков. За карьеру в НХЛ он сыграл 643 матча и набрал 358 (149+209) баллов, в плей-офф в активе нападающего 93 игры и 48 (18+30) очков. В 2010 и 2015 годах Верстиг выигрывал Кубок Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс».



Игрок длительное время провёл в Американской хоккейной лиге, сыграв там 159 матчей, забросив 52 шайбы, сделав 86 передач и набрав 246 минут штрафа при показателе полезности "+23".