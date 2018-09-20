Макдэвид: многие не понимают, что звёздами становятся не только за счёт таланта

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением об изменениях в Национальной хоккейной лиге.



«С хоккеем сейчас всё хорошо. Реально хорошо. Игра развивается. Отчасти это происходит из-за Вегаса — рынка, на котором НХЛ раньше не было, но где лига сразу добилась успеха. За рубежом эта тенденция тоже прослеживается. Думаю, что мы это увидим и сами во время Global Series.



Многие думают, что звёзды играют только за счёт таланта? Господи, да. Любой, кто говорит, что всё дело в таланте, понятия не имеет, о чём говорит. Работать надо много. Правда много. И всё начинается с раннего детского возраста. Сначала ты просто веселишься, но по мере взросления — притом что веселье тоже остаётся — всё немного меняется. Питание, образ жизни и другие вещи, которые не видны снаружи. Вы видите только результат многочасовой работы», — цитирует форварда официальный сайт лиги.