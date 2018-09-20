Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Сибирь» потерпела девятое поражение подряд, уступив «Авангарду»

Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru
«Сибирь» потерпела девятое поражение подряд, уступив «Авангарду»
Хоккей / КХЛ

Новосибирская «Сибирь» на домашнем льду потерпела поражение от «Авангарда», встреча завершилась со счётом 1:3. Подопечные Александра Андриевского проиграли девятый подряд матч со старта чемпионата, не заработав ни одного очка.

В первом периоде счёт открыл нападающий гостей Крис Верстиг, для которого заброшенная шайба стала первой в Континентальной хоккейной лиге. Во втором периоде стороны забросили три шайбы за 76 секунд игрового времени. Сначала дважды забила команда гостей: заброшенными шайбами отличились Верстиг и Илья Михеев, на что подопечные Александра Андриевского ответили голом Никиты Михайлова.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 сентября 2018, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
1 : 3
0:1, 1:2, 0:0
Авангард
Омская область
0:1 – Верстиг (Березин) – 17:53 (5x5), 0:2 – Верстиг (Медведев) – 30:50 (5x3), 0:3 – Михеев (Чудинов) – 31:35 (5x4), 1:3 – Михайлов (Дугин, Наумов) – 32:06 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент