«Сибирь» потерпела девятое поражение подряд, уступив «Авангарду»

Новосибирская «Сибирь» на домашнем льду потерпела поражение от «Авангарда», встреча завершилась со счётом 1:3. Подопечные Александра Андриевского проиграли девятый подряд матч со старта чемпионата, не заработав ни одного очка.



В первом периоде счёт открыл нападающий гостей Крис Верстиг, для которого заброшенная шайба стала первой в Континентальной хоккейной лиге. Во втором периоде стороны забросили три шайбы за 76 секунд игрового времени. Сначала дважды забила команда гостей: заброшенными шайбами отличились Верстиг и Илья Михеев, на что подопечные Александра Андриевского ответили голом Никиты Михайлова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19