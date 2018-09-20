Андриевский: «Сибири» не хватает целостности, но при такой игре победы придут

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:3).



«Я бы хотел сказать больше спасибо нашим болельщикам. Тяжёлый период у «Сибири», но они нас поддерживают. Играли сегодня с хорошей бывшей командой. Играли на равных. Не хватает целостности в игре. Минутное расслабление, пара выделений, и мы уже проигрываем. Ребята всё равно стараются, отдают все силы. Если так будем продолжать, то победы придут.



Павел Воробей — молодой игрок, неплохо играет в большинстве. За его плечами два чемпионата мира. Прошлый сезон хорошо играл в «Куньлуне». Думаю, он нас усилит. Саюстова поставили сразу, потому что не было выбора. Начал он хорошо, но в концовке сказалось, что не было игровой практики.



Поиски легионера на замену Юнттиле идут, но конкретного ничего сказать не могу», — передаёт слова Андриевского корреспондента «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» потерпела девятое поражение подряд, уступив «Авангарду»