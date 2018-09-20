Стали известны составы московского «Динамо» и СКА на очную встречу, которая состоится на льду ДС «Мегаспорт», сообщает с места события корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.
«Динамо» (Москва)
Ерёменко (Бочаров);
Койвисто — Хиетанен, Брюквин — Шипачёв — Афиногенов;
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Закриссон — Тарасов;
Зайцев — Вишневский, Игумнов — Мозер — Индрашис;
Прибыльский — Меньшиков, Моисеев — Ефремов — Сидляров.
СКА
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Херсли, Гусев — Дацюк — Якупов;
Хафизуллин — Земчёнок, Кузьменко — Прохоркин — Барабанов;
Белов — Зуб, Кручинин — Коскиранта — Плотников;
Сёмин, Тихонов — Каблуков — Кетов, Николаев.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
«Динамо» М — СКА: место в воротах гостей займёт Шестёркин