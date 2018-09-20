«Динамо» М — СКА: место в воротах гостей займёт Шестёркин

Стали известны составы московского «Динамо» и СКА на очную встречу, которая состоится на льду ДС «Мегаспорт», сообщает с места события корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.



«Динамо» (Москва)



Ерёменко (Бочаров);

Койвисто — Хиетанен, Брюквин — Шипачёв — Афиногенов;

Волков — Никулин, Кагарлицкий — Закриссон — Тарасов;

Зайцев — Вишневский, Игумнов — Мозер — Индрашис;

Прибыльский — Меньшиков, Моисеев — Ефремов — Сидляров.



СКА



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Херсли, Гусев — Дацюк — Якупов;

Хафизуллин — Земчёнок, Кузьменко — Прохоркин — Барабанов;

Белов — Зуб, Кручинин — Коскиранта — Плотников;

Сёмин, Тихонов — Каблуков — Кетов, Николаев.



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