Верстиг: были шансы на хет-трик, но я угодил в штангу

Нападающий омского «Авангарда» Крис Верстиг прокомментировал свой голевой дубль в победном выездном матче с новосибирской «Сибирью» (3:1).



«Потрясающая атмосфера была в сибирском дерби, было очень интересно и здорово. «Сибирь» очень хорошо провела первый период, они устроили нам настоящий шторм, но постепенно мы взяли себя в руки, стали играть сильнее. Понятно, что соперника гнали вперёд трибуны, потому что это атмосфера принципиальной игры. Болельщики в Европе и России ведут себя иначе, чем североамериканцы: у вас больше кричат, вскакивают, танцуют, за этим очень интересно наблюдать.



Мы нашли способ забить в первом периоде, это очень помогло. Мой первый гол — Березин нанёс великолепный бросок, я просто подправил на пятачке, вторая шайба была в большинстве, там было хорошее «экранирование» вратаря. У нас были хорошие моменты сегодня… Наша тройка с Деарне и Тальбо впервые играла вместе, мы будем стараться действовать лучше.



Большинство достаточно долгое время не работало, потому что не хватало сыгранности. Я знал того же Тальбо и Деарне, играл против них, но вместе мы не выходили. При численном преимуществе взаимопонимание имеет большую роль, будем стараться прибавлять. Лично я пока продолжаю учится многим вещам, продолжаю адаптироваться как на льду, так и вне его. Могу точно сказать, что КХЛ — это отнюдь не простая лига, здесь много отличных, сильных хоккеистов. Для меня это новый опыт, и я надеюсь, что по ходу чемпионата буду чувствовать себя более комфортно и начну играть лучше.



У меня были шансы сегодня на хет-трик, было несколько хороших моментов, но я попал в штангу, да и вратарь сделал несколько хороших сейвов. Традиция вручать шапку-ушанку лучшему игроку матча? Мне нравится. Надеюсь, буду носить её почаще в сезоне. Достаточно тёплая, даже пот прошиб», — передаёт слова Верстига корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» потерпела девятое поражение подряд, уступив «Авангарду»