Шанцев — о Бойде: сколько можно мучиться, в прошлом сезоне уже смотрели на него

Генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев прокомментировал желание клуба отправить в список отказов форварда Дастина Бойда. В пяти играх сезона у Бойда ноль очков, в последних матчах хоккеист не проходил в состав клуба.



«Что с Бойдом? Тренерский штаб принял решение поместить Бойда в список отказов. Мы это решение уже озвучили, в ближайшие дни это произойдёт. Ну сколько можно уже? В прошлом сезоне смотрели на него, в межсезонье понизили ему контракт. Он сказал, что будет играть, но проходит время, и игры нет. Будем ли мы пытаться его реанимировать? Будем с агентом это решать и с самим Бойдом. Или продолжать мучиться, или новую струю он для себя откроет», — передаёт слова Шанцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.