Шанцев: Воробьёва поддерживают в «Динамо», своим сапогом можно всё испортить

Генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев прокомментировал работу главного тренера Владимира Воробьёва.



«Кредит доверия Воробьёву? Знаете, я давно уже в хоккее, в «Торпедо» 12 лет отработал. Я никогда не был сторонником спонтанных решений по этому вопросу. Здесь можно только всё напортить команде. На данный момент у ребят настроение: «Мы с тренером. Мы победим. Мы докажем». Сейчас это самое главное. Если своим сапогом туда влезать, то можно всё напортить. Когда все вместе в нашей динамовской семье уже достигнем какого-то решения, тогда и будем его принимать. А пока команда поддерживает Воробьёва, глаза горят, все стараются. Посмотрите, сколько индивидуальной игры, у нас никогда такого не было. Все стараются исправить ситуацию. Ребята не трусят, не прячут глаз, просто сейчас не всё получается», — передаёт слова Шанцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ожидания и реальность. Каким получился старт сезона для клубов Запада «Локомотив» — выстрелил, а московское «Динамо» проваливается.