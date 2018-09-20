Тальбо: не слежу за тем, в первом звене выхожу или в четвёртом

Нападающий омского «Авангарда» Макс Тальбо прокомментировал выездную победу над новосибирской «Сибирью» (3:1).



«Тяжёлый матч получился, но мне понравилось. Соперник действовал с максимальной отдачей, играл очень интенсивно, особенно в первом периоде. Было очень эмоционально, шумно — это же сибирское дерби, но мы нашли способ победить. На льду мы не чувствовали, что «Сибирь» проиграла восемь раз подряд, мы фокусировались на своей игре и контроле шайбы. В большинстве наконец-то начало получаться, но ничего особенного мы не делали. Просто продолжали работать, наигрывать связки и схемы. Когда ты постепенно находишь сыгранность и взаимопонимания, то голы приходят. Хорошо, что сегодня большинство стало решающим компонентом победы.



Нас впервые поставили в одну тройку — меня, Деарне и Верстига. Наверное, мы сыграли неплохо, раз наше звено забило два гола. Конечно, нам нужно прибавлять, но старт получился хорошим. Иногда нам помогает то, что все трое говорят на английском, но мы можем играть с любыми партнёрами.



Наше звено было лишь четвёртым в предматчевой заявке? Ничего об этом сказать не могу. Я не смотрю цифр, я выхожу на лёд и стараюсь делать свою работу», — сказал Тальбо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.



Тальбо провёл на льду 18 минут и 13 секунд, что стало лучшим результатом среди нападающих «Авангарда».

«Сибирь» потерпела девятое поражение подряд, уступив «Авангарду»