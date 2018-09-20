Дебур: все смотрят на игру Карлссона в атаке, но он умеет отлично обороняться

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур поделился мнением об игровых характеристиках недавно выменянного из «Оттавы Сенаторз» защитника Эрика Карлссона.



«Когда говорят об Эрике, все обращают внимание только на то, как замечательно он играет в атаке. А он отлично обороняется. Его можно использовать в любых ситуациях. В хоккее не так много игроков, которых, с моей точки зрения, можно выпускать на лёд в концовке любой игры при любом счёте, чтобы они либо закрыли лидеров соперника, либо сыграли в атаке, если команда проигрывает. Он может и то, и другое. Поэтому мы будем использовать его по-разному», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19