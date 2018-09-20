Защитник ЦСКА Пашнин дисквалифицирован на один матч

Защитник московского ЦСКА Михаил Пашнин дисквалифицирован СДК КХЛ на один матч, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



«В связи с обращением комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ был рассмотрен эпизод матча „Куньлунь Ред Стар“ — ЦСКА (0:3).



На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника ЦСКА Михаила Пашнина наказание по п.1.11. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — указано на сайте лиги.



Сообщается также, что на защитника челябинского «Трактора» Никиту Никитина наложен денежный штраф.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.