Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Локомотив» — «Витязь»: «железнодорожники» забросили две шайбы за 30 секунд

«Локомотив» — «Витязь»: «железнодорожники» забросили две шайбы за 30 секунд
Хоккей / КХЛ

Во втором периоде матча ярославского «Локомотива» и подмосковного «Витязя» хозяевам удалось забить два быстрых гола. Егор Аверин и Николай Коваленко забросили в ворота Александра Самонова две шайбы с промежутком в 30 секунд.

В матче продолжается второй период, счёт – 3:2 в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Посмотреть видео заброшенной шайбы Николая Коваленко можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент