«Локомотив» — «Витязь»: «железнодорожники» забросили две шайбы за 30 секунд

Во втором периоде матча ярославского «Локомотива» и подмосковного «Витязя» хозяевам удалось забить два быстрых гола. Егор Аверин и Николай Коваленко забросили в ворота Александра Самонова две шайбы с промежутком в 30 секунд.



В матче продолжается второй период, счёт – 3:2 в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Посмотреть видео заброшенной шайбы Николая Коваленко можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19