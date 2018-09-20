Защитник «Локомотива» Елесин получил «5+20» за фол на Сёмине

Во втором периоде матча ярославского «Локомотива» и подмосковного «Витязя» удаление до конца встречи получил защитник «железнодорожников» Александр Елесин.



Хоккеист команды Дмитрия Квартальнова был наказан судьями штрафом «5+20» за толчок на борт нападающего «Витязя» Александра Сёмина.



В матче идёт третий период. Текущий счёт – 4:2 в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Посмотреть видео нарушения защитника «Локомотива» можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19