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Защитник «Локомотива» Елесин получил «5+20» за фол на Сёмине

Защитник «Локомотива» Елесин получил «5+20» за фол на Сёмине
Хоккей / КХЛ

Во втором периоде матча ярославского «Локомотива» и подмосковного «Витязя» удаление до конца встречи получил защитник «железнодорожников» Александр Елесин.

Хоккеист команды Дмитрия Квартальнова был наказан судьями штрафом «5+20» за толчок на борт нападающего «Витязя» Александра Сёмина.

В матче идёт третий период. Текущий счёт – 4:2 в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Посмотреть видео нарушения защитника «Локомотива» можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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