«Филадельфия» подписала контракт новичка с незадрафтованным Замулой

Как стало известно «Чемпионату», клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» заключил трёхлетний контракт новичка с российским защитником Егором Замулой.



18-летний защитник, незадрафтованный в НХЛ и не имеющий контракта, в следующем сезоне будет выступать в клубе Западной хоккейной лиги «Калгари Хитмэн».



Ранее главный тренер «Филадельфии Флайерз» Дэйв Хэкстол после победы над «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) высоко оценил игру защитника команды Замулы: «С каждым днём он выглядит всё лучше и лучше. Несмотря на возраст, он показал хорошее хоккейное чутьё. Он показывает характер и зарабатывает себе дни в тренировочном лагере».



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