И. Воробьёв: Кручинин набирает ход, он хороший хоккеист и чувствует уверенность

Главный тренер СКА Илья Воробьёв поделился впечатлениями от выигранного матча с московским «Динамо» (4:0).



«Три гола в первом периоде предрешили исход матча. Довольно удачно забили. Второй период не очень понравился. Есть над чем работать. Третий можно в наш счёт записать.



Алексей Кручинин набирает ход. Чувствует больше уверенности, он хороший игрок. Просто там он много играл… В общем, молодец.



Думаем ли отпустить людей, которые у нас не играют? Мы работаем с тем составом, который у нас есть на данный момент. Никаких скандирований с трибун я не слышал, мы работаем на лавке и концентрируемся на другом», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19