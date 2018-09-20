Кагарлицкий — о последнем месте на Западе: это нужно переспать

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий подвёл итоги матча со СКА (0:4).



«Была ли возможность выиграть? Конечно, была, игра ведь начинается со счёта 0:0. Сами отдали первый период, а с такой командой, как СКА, очень тяжело отыграть три шайбы. Старались, во втором периоде играла совершенно другая команда. Моментов было предостаточно, если бы забили гол, то игра сложилась бы совсем по-другому.



Пропущенный гол в большинстве? Это претензии к той пятерке, которая на льду была, сыграли опрометчиво. Оправданий нет. Пропускать в большинстве — это беспредел.



Последнее место в конференции? Переспать нужно это, проанализировать игру и исправлять ошибки. Впереди две домашние встречи, будем играть на победу. Какие у нас ещё варианты? Если ты не выигрываешь, то хоть обсмотрись на другие команды.



Чувствую ли я, что что-то может измениться? Чувствую. Во втором и третьем периодах мы это показали. Хотя понятно, что соперник уже играл немного по-другому. Мы бились, старались, ложились под шайбу. Думаю, что все вместе сможем это переломить. Надо выиграть одну-две игры, и дальше пойдёт. Чувствуется неуверенность в началах матчей, будем работать над этим», — передаёт слова Кагарлицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» опустилось на дно. СКА всё сделал красиво Месть Шипачёва не удалась.