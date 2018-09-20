Тихонов: по игре СКА не может связать 60 минут, получается отрезками

Нападающий СКА Виктор Тихонов подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (4:0).



«Начало было очень хорошим. Вышли уверенно, сразу задали хороший темп. После третьего гола сбавили, немножко отдали инициативу. Мы всегда стараемся выйти уверенно, на скорости. Думаю, что у нас была лучшая игра в сезоне по этому компоненту. Будем дальше стремиться играть с такой настырностью.



Химия в звеньях приходит со временем. Когда выигрываешь, поднимается уверенность, становишься веселее. Нужно катиться на этой волне. Наше звено старалось задать темп, побольше поиграть в чужой зоне, чтобы у них подустали защитники. Все знаю, что Шипачёв — опасный игрок, может любого обыграть и отдать красивый пас. Секрета нет, мы старались его закрывать и мешать ему играть. Но всё равно он находил моменты, как обострить.



Думаю, у нас ещё неоптимальный уровень. По игре не можем связать 60 минут игры, получается отрезками. В средине матча нас начали переигрывать и по моментам, и по скорости. Когда начнём связывать все 60 минут, тогда выйдем на свой уровень. Есть мелочи: контратаки, потери. Будь удача на стороне соперника, нам могли бы забить, получился бы другой матч. Надо исключать такие ошибки», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Динамо» опустилось на дно. СКА всё сделал красиво Месть Шипачёва не удалась.