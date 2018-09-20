Белов: «Витязь» наиграл на очко, но раз его нет — не заслужили

Главный тренер подмосковного «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение от ярославского «Локомотива» (3:4).



«Хочу поздравить «Локомотив» с победой. Получилась интересная игра. Понравилась игра в атаке, всё играли до конца, и был очень хороший третий период. Жаль, что не реализовали большое преимущество. На эмоциях хочется сказать, что на очко наиграли, но раз его нет, значит, не заслужили.



Почему в ходе встречи заменили Самонова на Ортио? Мы планировали, что в поездке Самонов сыграет целую игру именно с «Локомотивом», но, к сожалению, игра у него немного не сложилась, хотя, выйдя со второго периода матча с «Динамо», он сыграл блестяще.

Почему взяли тайм-аут в конце второго периода при игре в большинстве? Дали отдохнуть ведущим игрокам, чтобы попробовать забить до конца периода, а в третьем постараться выжать максимум из пятиминутного удаления», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.