Дуайер: вновь отмечу голкипера — на этот раз Юнаса Энрота

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился впечатлениями от выигранного матча с череповецкой «Северсталью» (4:1).



«Конечно, очень рады такому результату. Сумели найти путь к победе в непростом гостевом матче. «Северсталь» очень хорошо начала поединок. Нам нужно было немного перестроиться, действовать проще. И во втором периоде стали гораздо лучше обращаться с шайбой, сумели завладеть преимуществом. Создали много моментов, реализовали их, почувствовали уверенность. Вновь отмечу голкипера — на сей раз Юнаса. В общем, отличная командная победа!» — приводит слова специалиста официальный сайт клуба из Беларуси.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19