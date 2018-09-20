Гулявцев: был хороший настрой после 0:5 от СКА, но пошли ненужные удаления

Главный тренер череповецкой «Северстали» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с минским «Динамо» (1:4). Тренер отметил, что его подопечные получали необязательные удаления.



«Неплохо начали игру. Был хороший настрой после поражения 0:5 от СКА. Но начали излишне нагнетать. Схватили удалений, большинство из которых ненужные. Игра сломалась. Превратились в обороняющуюся команду. Ну и надо заметить, что после ухода двух лидеров клуба по-прежнему мало забиваем. У хоккеистов, которые находились на вторых ролях, появился шанс брать на себя инициативу. Пока это не очень получается», — приводит слова Гулявцева официальный сайт команды из Беларуси.

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