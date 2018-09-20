А. Костицын — о своём хет-трике: все шайбы одна другой краше

Нападающий минского «Динамо» Андрей Костицын подвёл итоги матча с «Северсталью» (4:1), в котором ему удалось отметиться хет-триком.



«Стало меньше тех ошибок, которые допускали раньше. Все начали играть более самоотверженно в каждом эпизоде, выкладываться в каждой смене. Возможно, это и даёт результат. Плюс получается быстрее переходить из обороны в атаку. До этого проводили слишком много времени в своей зоне — не оставалось сил бежать вперед. Теперь чувствуется больше энергии.



Реализовали большинство? Думаю, здесь по-прежнему надо прибавлять. Просто сегодня удалась атака с ходу. А с тем, чтобы закрепиться в зоне и разыграть комбинации, ещё есть проблемы.



Какая из шайб понравилась больше? Все три! Одна краше другой. Главное, что наконец начали побеждать. И ребятам приятнее — настроение другое! Все на позитиве. Нужно продолжать в том же духе», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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